Reverson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reverson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reverson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reverson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reverson 2 Şubat 1997 tarihinde Araguaína şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Reverson Valuarth Paiva Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reverson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magnitude Sports & Entertainment Group yapmaktadır. Reverson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına - tarihinde katılmıştır. Reverson'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Reverson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Reverson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reverson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reverson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2019 yılında Mirassol-SP

30 Nisan 2020 yılında Novorizontino

Reverson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reverson şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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