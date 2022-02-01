Revir ne demek, TDK'ya göre Revir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Revir ne demek? Revir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi revir kelimesi. Peki revir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre revir nedir, revir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

REVİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Revir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Revir kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre revir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Okul, kışla vb. yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm

