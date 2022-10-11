Revizör-Demiryolu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Revizör-Demiryolu görev tanımı nedir, Revizör-Demiryolu ne iş yapar, Revizör-Demiryolu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Revizör-Demiryolu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Revizör-Demiryolu Tanımı;

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Revizör-Demiryolu Maaşı Ne Kadar? 2022 Revizör-Demiryolu Maaşları

Revizör-Demiryolu maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Revizör-Demiryolu maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Revizör-Demiryolu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8312.06

Meslek Adı :

Revizör-Demiryolu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tren istasyonlarında, yük ve yolcu vagonlarını kontrol eden, eksik ve arızaları belirleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Revizör işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yolcu ve yük trenlerinin sefere hazırlanmasını ya da camları, koltukları, perdeleri, frenleri, sofaj ve fren hortumlarını, elektrik bağlantılarını ve vagonların alt bandajlarını elle gözle kontrol etmek,

b) Arızaları belirlemek, onarmaya çalışmak,

c) Trenin gelişinde tren sesini dinlemek ve arıza olup olmadığını anlamak,

d) Dingil başlıklarında ısınma olup olmadığını kontrol etmek,

e) Onarılamayan arızalar için arıza formları doldurmak ve onarım için atelye ya da fabrikaya bildirmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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