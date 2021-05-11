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Revizör-Demiryolu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Revizör-Demiryolu meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Revizör-Demiryolu meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Revizör-Demiryolu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

 Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8312.06

Meslek Adı : Revizör-Demiryolu

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu : Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Tren istasyonlarında, yük ve yolcu vagonlarını kontrol eden, eksik ve arızaları belirleyen kişidir.

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Görev ve İşlem Basamakları :

Revizör işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Yolcu ve yük trenlerinin sefere hazırlanmasını ya da camları, koltukları, perdeleri, frenleri, sofaj ve fren hortumlarını, elektrik bağlantılarını ve vagonların  alt bandajlarını elle gözle kontrol etmek,
b)    Arızaları belirlemek, onarmaya çalışmak,
c)    Trenin gelişinde tren sesini dinlemek ve arıza olup olmadığını anlamak,
d)    Dingil başlıklarında ısınma olup olmadığını kontrol etmek,
e)    Onarılamayan arızalar için arıza formları doldurmak ve onarım için atelye ya da fabrikaya bildirmek.      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Revizör-Demiryolu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi mesleği için “2146.12” kod olarak kullanılır iken Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) mesleği için “7532.14” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Revizör-Demiryolu Meslek Kodu “8312.06” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

 

 

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