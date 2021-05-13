Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7223.69

Meslek Adı : Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu : Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Üzerine metal talaşı almağa mahsus, taret halinde birden çok bıçaklar tespit edilmiş olan ve elektrik gücü ile çalışan bir tezgahı ayar eden ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü mesleği için “8343.22” kod olarak kullanılır iken Numune Kontrolcüsü (Otomotiv) mesleği için “3115.66” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) Meslek Kodu “7223.69” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın