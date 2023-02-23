Reyan Daskalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reyan Daskalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Reyan Daskalov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Reyan Daskalov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Reyan Daskalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reyan Daskalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Reyan Daskalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reyan Daskalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reyan Daskalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reyan Daskalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reyan Daskalov 10 Şubat 1995 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Реян Стилиянов Даскалов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reyan Daskalov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Reyan Daskalov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Reyan Daskalov'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Reyan Daskalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reyan Daskalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Reyan Daskalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reyan Daskalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Litex II

19 Ocak 2015 yılında Chern. Burgas

30 Haziran 2015 yılında Litex II

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia II

1 Ağustos 2016 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2021 yılında Beroe

14 Ocak 2022 yılında CSKA 1948

Reyan Daskalov kimdir

Reyan Daskalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reyan Daskalov şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Reyan Daskalov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Reyan Daskalov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Yuliyan Nenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuliyan Nenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuliyan Nenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuliyan Nenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konrad Pipia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konrad Pipia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konrad Pipia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konrad Pipia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Natan Dziegielewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natan Dziegielewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Natan Dziegielewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natan Dziegielewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi