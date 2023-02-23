Reyan Daskalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reyan Daskalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reyan Daskalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reyan Daskalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reyan Daskalov 10 Şubat 1995 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Реян Стилиянов Даскалов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reyan Daskalov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Reyan Daskalov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Reyan Daskalov'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Reyan Daskalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reyan Daskalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reyan Daskalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reyan Daskalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Litex II

19 Ocak 2015 yılında Chern. Burgas

30 Haziran 2015 yılında Litex II

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia II

1 Ağustos 2016 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2021 yılında Beroe

14 Ocak 2022 yılında CSKA 1948

Reyan Daskalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reyan Daskalov şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Reyan Daskalov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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