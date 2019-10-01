Miss Turkey 2019 (Türkiye Güzellik Yarışması) finalinde yarışacak 20 aday belli oldu. Kimin seçileceğinin merakla beklediği bu yarışmadaki 20 güzel internet mecrasında sıkça araştırılmaya başlandı. Biz de Miss Turkey 2019'un yarışmacısı olan Reyhan Kasapoğlu internette Reyhan Kasapoğlu kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? diye arattık ve tüm detaylara haberimizde yer verdik.

REYHAN KASAPOĞLU KİMDİR?

Miss Turkey 2019'un 9 numaralı adayı Reyhan Kasapoğlu, 1.74 boyunda. 20 yaşındaki güzel Reyhan Kasapoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü 2. sınıf öğrencisidir.