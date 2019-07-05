Reyhanlı nerede? Reyhanlı nerenin ilçesi? Reyhanlı hangi bölgede?

Reyhanlı nerede? Sorusu araştırılıyor. Bunun nedeni bugün Reyhanlı'da gerçekleşen patlama. Birçok kişi Reyhanlı'nın nerede olduğunu internet üzerinde araştırıyor. Peki Reyhanlı nerede? Reyhanlı nerenin ilçesi? Ayrıntılar haberimizde...

REYHANLI NEREDE? REYHANLI NERENİN İLÇESİ?

Reyhanlı, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz Bölgesinde yer alan Hatay ilinin yaklaşık 90.000 nüfuslu bir ilçesidir. Reyhanlı ilçesi, Hatay'ın ilçelerinden kuzeyde Kumlu ve Kırıkhan, batıda Antakya ve güneybatıda da Altınözü ilçeleriyle komşudur ve Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçelerindendir. Reyhanlı'nın il merkeziyle arasındaki mesafe ise yaklaşık olarak 53 km'dir.

REYHANLI'DA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan araçta bomba olduğunun kesin olduğunu, araçta bulunan Suriye uyruklu 3 kişinin öldüğünü söyledi.

Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan üç kişinin yanarak can verdiği saptandı.

Patlamaya neyin yol açtığı araştırılıyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: ARAÇTA BOMBA OLDUĞU BELLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Reyhanlı'daki patlama hakkında, "Suriyeli 3 kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlamasının neticesinde İçişleri Bakanımızın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Bunun gerisinde olduğu konusunda çalışma yapılıyor. Neticesi ortaya çıkacaktır. Terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içinde bakanlığımız da daha detaylı bilgi verecektir" dedi.

Erdoğan, Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün kuracağı söylenen partiyle ilgili de açıklamalarda bulundu:

"Geçmişte bunun tecrübelerini yaşadık. Parti hatta grup kuranlar vardı. Şu anda hiç kimse kendilerini hatırlamıyor bile. Hepsi tarih oldu."