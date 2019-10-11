Reyhanlı şehitlerinin ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Zeytin Dalı Harekatı sırasında, YPG/PYD terör örgütlerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirdikleri roketli saldırıda şehit olan Rıfat Sinirli'nin eşi Ayşe Sinirli ve 11 Mayıs Reyhanlı saldırısında kızı ile torununu şehit veren Döne Kuvvet, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini açıkladı.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Afrin'deki terör örgütlerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roketle şehit olan Rıfat Sinirli'nin eşi Ayşe Sinirli Türk vatandaşı olmaktan ve Türk Bayrağı altında yaşamaktan dolayı çok gururlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Zeytin Dalı Harekatı'nda eşim Rıfat Sinirli'yi kaybettim, şehit oldu. Aynı acıları yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Biz devletimizin yanındayız. Bu harekâtı destekliyoruz. Ben ve eşim Kürt kökenliyiz. Ama Allah'a çok şükür biz terörist değiliz. Biz Türk'üm diyecek kadar Türkiye'mizi seviyoruz. Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Türk çocuğuyuz. Hepimiz bu operasyonu destekliyoruz."

11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'daki terör saldırısında kızı ve torununu kaybeden Döne Kuvvet de harekâtı desteklediklerini açıkladı. Kızı Nadire Kuvvet ve torunu Fatma Nur Erboz'un mezarını ziyaret eden Kuvvet, "Devletimizin yaptığı operasyon doğrudur. Buna geç bile kaldık. Biz de Kürt'üz ama bunlar gibi değiliz. Bunlar zalimler. Cumhurbaşkanımıza ve askerimize teşekkür ediyoruz. Allah onlara güç kuvvet versin. Tırnakları taşa değmesin, birini bin etsin. Her zaman destekliyoruz" diye konuştu.

Bu arada 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna da yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nı tam olarak desteklediklerini belirterek şöyle dedi:

"Aslında geç kalınmış bir karardır. Terör örgütleri 1983'ten bu yana içimizi yaktı. Bugüne kadar çok şehit verdik. Çok sabrettik. Ama bugün Türk Devleti olarak alınan kararla teröre "Dur" demek zorunda kaldık. Amacımız devletleri işgal etmek değildir. Terör örgütlerine karşı bir cephe açmaktır. Biz devletimizin aldığı her türlü kararı direkt olarak destekliyoruz. Şehit aileleri olarak yapılan bu operasyonu destekliyoruz. Dıştan gelen ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı olan terör örgütlerine karşı birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız. Ulus olarak bu harekâtı destekliyoruz, alınan karar doğrudur, ülkemizin çıkarları önemlidir."

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Kaynak: DHA