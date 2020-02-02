İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Reyhanlı sınırına komanda ve askeri araç takviyesi

Reyhanlı sınırına komanda ve askeri araç takviyesi

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gelen askeri araç ve komandolar, Reyhanlı sınırına doğru yola çıktı.

Reyhanlı sınırına komanda ve askeri araç takviyesi

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gelen askeri araç ve komandolar, Reyhanlı sınırına doğru yola çıktı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yoğun güvenlik önlemi altında ZPT personel taşıyıcı askeri araç ve komandolar, Reyhanlı sınırına doğru yola çıktı. Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT