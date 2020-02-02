Reyhanlı sınırına komanda ve askeri araç takviyesi
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gelen askeri araç ve komandolar, Reyhanlı sınırına doğru yola çıktı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gelen askeri araç ve komandolar, Reyhanlı sınırına doğru yola çıktı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yoğun güvenlik önlemi altında ZPT personel taşıyıcı askeri araç ve komandolar, Reyhanlı sınırına doğru yola çıktı. Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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