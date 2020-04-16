Reyhanlı’da vatandaşlara maske dağıtıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan çadırda kaymakamlık tarafından vatandaşlarla maske dağıtıldı.

Belediye binası önünde kurulan çadırdaki maske dağıtımı organizasyonuna Kaymakam Ali Candan'ın yanısıra, AK Parti Milletvekili Hüseyin Şanverdi, CHP Milletvekili İsmet Tokdemir, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin ve Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da katıldı.

Daha sonra semt pazarını ziyaret eden protokol üyeleri, buradaki vatandaşlara da maske dağıttı. Ayrıca vatandaşlara sosyal mesafe kuralı ve virüse karşı alınan tedbirler hatırlatarak zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.

Kaynak: İHA