Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor (2)
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sabaha karşı patmaların yaşandığı askeri mühimmat deposunda soğutma çalışmaları tamamlandı.
POLİS, ŞARAPNEL PARÇASI TOPLADI
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sabaha karşı patmaların yaşandığı askeri mühimmat deposunda soğutma çalışmaları tamamlandı. Polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Ekipleri, deponun çevresindeki tarlalarda patlamalarla çevreye savrulan şarapnel parçalarını tek tek topladı. Bölgede güvenlik önlemleri ve depodaki inceleme çalışmaları sürüyor.
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DHA
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