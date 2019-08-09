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  3. Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor (2)

Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor (2)

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sabaha karşı patmaların yaşandığı askeri mühimmat deposunda soğutma çalışmaları tamamlandı.

Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor (2)

POLİS, ŞARAPNEL PARÇASI TOPLADI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sabaha karşı patmaların yaşandığı askeri mühimmat deposunda soğutma çalışmaları tamamlandı. Polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Ekipleri, deponun çevresindeki tarlalarda patlamalarla çevreye savrulan şarapnel parçalarını tek tek topladı. Bölgede güvenlik önlemleri ve depodaki inceleme çalışmaları sürüyor.

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DHA

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