Reynaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reynaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reynaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reynaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reynaldo 3 Ocak 1997 tarihinde Catanduva şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Reynaldo Cesar Moraes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reynaldo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Reynaldo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 28 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Reynaldo'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 30 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Reynaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Reynaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Reynaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reynaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2018 yılında Ponte Preta

14 Ocak 2019 yılında Tombense

18 Eylül 2019 yılında Ponte Preta

13 Aralık 2019 yılında Juventude

14 Eylül 2020 yılında Moreirense

18 Mayıs 2021 yılında Goiás EC

28 Aralık 2022 yılında Cruzeiro

Reynaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reynaldo şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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