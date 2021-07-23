Arabesk müziğin sevilen ismi Hakkı Bulut, 1986 yılında çıkardığı albümündeki bir parçanın sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen tarafından izinsiz kullanıldığını belirterek durumu MESAM Bilim Kurulu'na bildirdiğini ifade etti. Hakkı Bulut'un bu açıklaması sonrası arama motorlarında Reynmen Biziz şarkısı çalıntı mı? | Reymen Hakkı Bulut'un şarkısını mı çaldı? | Hakkı Bulut Kızlar şarkısı gibi araştırmalar yapılma başlanıldı. İşte Hakkı Bulut'un iddiası ve Reynmen'in şarkısı ve 2 şarkı arasındaki benzerlik...

REYNMEN BİZİZ ŞARKISI ÇALINTI MI?

Usta şarkıcı Hakkı Bulut, sosyal medya fenomeni olduktan sonra şarkıcılığa soyunan ve çıkış yaptığı süreçte tıklanma oranlarının gerçek olup olmadığı konusunda tartışma konusu olan Reynmen’e ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu. Hakkı Bulut, 1986 yılında çıkardığı Nazlım isimli albümündeki bir parçanın ('Kızlar') sosyal medyada Reynmen olarak tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş tarafından izinsiz kullanıldığını açıkladı. Hakkı Bulut, şarkısının Reynmen tarafından izinsiz kullanıldığını belirterek durumu MESAM Bilim Kurulu'na bildirdiğini ifade etti.

REYNMEN HAKKI BULUT'UN ŞARKISINI ÇALDI MI?

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre Hakkı Bulut, "Popçu mudur, rock'çı mıdır bilmediğim Reynmen diye biri var. Gayet de güzel millet seviyor. Bir gün bir baktım, benim şarkımı alıp koymuş albümüne. 1986 yılında Nazlım albümünde 'Kızlar kızlar güzelim kızlar, sarışın esmer kumral kızlar, size kötü diyenin dili kurusun, kiminiz melek kiminiz huri' şeklinde sözleri olan bir şarkım var. Reynmen bu şarkımın müziğini olduğu gibi almış, üzerine söz yazmış, söylüyor" dedi.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bir de klip çekmiş yanına almış bir arkadaşını (Lil Bege), Arap Şeyhleri gibi giyinmişler, kafalarını da sarmışlar, benim şarkımla dans ediyorlar. Bana hiç haber de vermemişler" ifadelerine yer veren Bulut, Reynmen'e tepki gösterdi.

Hakkı Bulut açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Düşündüm taşındım, biraz da kaşındım 'ne yapsam' dedim, şimdi mahkemeye versem kazanırım. Çünkü olduğu gibi benim müziğimi almış. Sonra baktım bu genci birçok insan seviyor. 'Mahkemeye gidersem o insanları da üzebilirim' diye düşündüm, sesimi çıkarmadım, sadece MESAM bilim kuruluna bildirdim.

Bakın bu arkadaş benim şarkımı almış fonda çalıyor, bir hata yapmıştır, belki de bilmeden yapmıştır. Bunun aranjesini yapan kimse o da safmış 'Nasıl olsa Hakkı Bulut bunun farkına varmaz' diye düşünmüş.

Reynmen sana sesleniyorum, duydun mu? Ben bu kadar centilmenim" diyerek sözlerini sürdüren Hakkı Bulut, "Şimdi arayıp özür dilese de geç oldu, daha önce arayıp da 'Hakkı Abi bilmeden senin müziğine şarkı okumuşum' deseydi canın sağolsun derdim. Şimdi bilim teftiş kurulundan rapor gelecek bana, orada inceliyorlar. Aksiliğe bak ki yönetim kurulunda olan biri de Kadir Şeker.

O zaman o bağlama çalmıştı orkestrada 'Kızlar' adlı bu şarkıyı seslendirirken. Şarkıyı dinledi, şoke oldu 'Aaaa abi benim çaldığım müziği koymuşlar oraya' dedi. Yani Reynmen'in işi zor" diye konuştu."

HAKKI BULUT KIZLAR ŞARKISI

Arabesk müziğin sevilen ismi Hakkı Bulut, 1986'da çıkardığı 'Nazlım' albümündeki Kızlar isimli parçanın sosyal medyada Reynmen olarak tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş tarafından izinsiz kullanıldığını iddia etti.

İki şarkıyı dinleyerek altyapının/parçanın çalıntı olup olmadığı konusunda kararı size bırakıyoruz.

Sözlerini Reymen ve Berkcan Güven'in yazedığı Mix ve Mastering sürecini Opirus Music'in üstlendiği Biziz şarkı klibini izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

Hakkı Bulut'un 1986 yılında çıkardığı Nazlım albümündeki o parçaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: