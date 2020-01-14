Reynmen, Ece Erken ve Bircan Bali'ye ateş püskürdü

Reynmen ezan ile dalga geçti diyerek programda Reynmen hakkında ortaya attıkları iddialar genç şarkıcıyı kızdırdı. Sosyal medya hesabından 'bunun hesabını ödeyeceksiniz' diyen Reynmen adeta öfke kustu.

Reynmen sosyal medya hesabından şu sözleri söyledi:

"BUNUN HESABINI VERECEKSİNİZ"

İnsanların değerlerini hiçe sayacaksınız,onların hayatlarını, özel hayatlarını istediğiniz gibi konuşabilme hakkına, hürriyetine sahip olduğunuzu zannedeceksiniz! Sordukları zaman bu işten para kazanıyorum diyeceksiniz... Vasfınız ne sizin? Tam olarak vasfınız ne?

"YAPTIĞINIZ TEK ŞEY CAR CAR KONUŞMAK"

Bu zamana kadar kimse size kendinizi gereksiz hissettirmemiş hep gerekliymişsiniz gibi bir tavır takınılmış size karşı, çünkü neden 'aman bunlar bizi paylaşsın da işte biz gündemde kalalım' benim öyle bir şeye ihtiyacım olmadığını defalarca kez söyledim. Yaptığınız tek şey car car konuşmak.

"HUKUKİ ANLAMDA NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"

Programda bana karşı sürekli şöyle bir sözler var 'sözde müzisyen, sözde fenomen, sözde insan...' hadi ben sözdeyim, senin vasfın ne?

İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bana bunu söyle, benimle bunu paylaş ben bunu merak ediyorum .. İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda... İnşallah o zaman başlayacaksınız tabi insanların hayatlarını konuşmaya.. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda! Doktor Ahmet Arif Aslanda beni dinden çıkarmış tövbe etmem lazımmış "Tövbe".