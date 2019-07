Reynmen "Ela" şarkı sözleri! | lyrics | Reynmen yeni şarkısı dinle | Ela sözleri Reynmen

Reynmen "Ela" sözleri! merak ediliyor. Derdim Olsun" parçasıyla büyük bir beğeni toplayan Reynmen'in şimdi de Ela adlı parçası rekora koşuyor. İnternette birçok kişi Ela parçasının sözlerini arıyor.. İşte Reynmen "Ela" şarkı sözleri! Reynmen yeni şarkısı dinlemek için merak edilen detaylar haberimizde.

REYNMEN - ELA ŞARKI SÖZLERİ

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak

Nasıl oldu gözlerine kandım

Nasıl oldu gözlerine kandım

Döner başım yine gözlerin ela

Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela

Yardım et yardım et yardım et yardım et..

Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep...x2

İnan senden geçemiyorum

Yine sarhoş oldum geceliyorum

Aklımda sorular çözemiyorum

Gündüz mü gece mi bu göremiyorum

Tek sende suç, deme sakın bana etmem kabul

Geç sen de vur, beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş

Geçmez gurur, harcayıp ömrümü tüketti pişirir ensemde tuz

Nerden bulur, düştüm bu belaya bir kere, geliyor erken sonum(erken sonum)

Alsam bi dal yine dudaklarından

Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da

Buruk bir şarkısın kulaklarımda

Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından

Yalan söyleme gözlerime bak x3

Gözlerime bak ,gözlerime bak

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak

Nasıl oldu gözlerine kandım

Nasıl oldu gözlerine kandım

Döner başım yine gözlerin ela

Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela

İnan senden geçemiyorum

Yine sarhoş oldum geceliyorum

Aklımda sorular çözemiyorum

Gündüz mü gece mi bu göremiyorum

REYNMEN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Aktaş Sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü Youtuber isimlerin başında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelmiştir. Üç kardeştir, bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradanda mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradanda ayrılarak Açıköğretim’de Liseyi tamamlamıştır.

Yaşantısını İstanbul Bağcılar’da sürdürmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp’ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başarmıştır. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından oldukça beğeni ile izlenmektedir. Ve her geçen gün dahada başarılı hale gelmektedir.

Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ilede arası oldukça iyidir. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söylemiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe katetmiştir. Ayrıca 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya gelmiştir. Bu video Yusuf Aktaş’ın özellikle sosyal medya’da ne kadar önemli bir isim olduğunu da gözler önüne sermiştir. Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong’ta görüşmüştür.

Youtube üzerinden yayınlanmış olan videolarının her biri milyonlarca izlenme başarısı elde etmiştir.

Yusuf Aktaş internet dünyasındaki tanınan ismi ile Reynmen aslen baba tarafından Sivas‘lıdır.

30 Temmuz 2018 tarihinde Gece Gelir Hüzün isimli şarkısı ile çıkış yapan Yusuf Aktaş’ı bir çok kişi Reynmen zannetmiştir. Ancak bir ilgisi yoktur.

Yusuf Aktaş hakkında en fazla merak edilen sorulardan bir tanesi’de sevgilisi kimdir. Bu konu ile ilgili bir çok magazin ve haber sitesinde Bahar Şahin ismi geçmektedir. Ancak gerçekten sevgilisi mi değil mi bu konu hakkında henüz net bir cevap alınamamıştır.