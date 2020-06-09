Reynmen dönemi sona mı eriyor? Reynmen ile ilgili dikkat çeken detay! MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan bir YouTube kanalına konuk oldu. Seyhan, sosyal medya fenomeni olduktan sonra şarkıcılığa soyunan Reynmen’in şarkılarının izlenme sayılarını yorumladı.

1 10 MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan, Magazin Noteri isimli YouTube kanalına konuk oldu.