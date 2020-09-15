Reynmen, koronavirüse yakalandı

Koronavirüs testi yaptıran Reynmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Instagram hesabının story kısmında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Reynmen "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" diyerek uyarıda bulundu.

Reynmen paylaştığı videoda "Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip kendileri de testlerini yaptırsınlar. Sonuçta bunu ben de birinden kaptım. Kendi içimde üretmedim. Herkes dikkat etsin " dedi.

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları artık ünlü isimlerde de sıkça görülmeye başlandı.

REYNMEN KİMDİR?

Sosyal medyada Reynmen adı ile tanınan Yusuf Aktaş, 1995 yılında İstanbul, Bağcılar'da dünyaya geldi. Üç kardeştir. Bir kardeşi ve bir de ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

Reynmen, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulu'nda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu'na nakil olmuş ve ilköğretimi orada bitirdi.

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne yazılan Reynmen, oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak liseyi açıköğretimde tamamladı.

Radyo ve Televizyon Programcılığı okuyan ve Scorp’ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başaran Yusuf (Reynmen) Aktaş, günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar ile takipçileri tarafından oldukça beğeni toplamıştır.

Reynmen, 25 Ocak Cuma günü yayınladığı 'Derdim Olsun' şarkısı ile 24 saatte 6.3 milyon kullanıcıya ulaşarak Aleyna Tilki'nin elinde bulundurduğu en kısa zamanda en çok izlenen video rekorunu da kırdı.

Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ile de arası oldukça iyi olan Reynmen, Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söyledi ve büyük beğeni kazandı. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe kateden ünlü youtuber 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya geldi.

Bu video Yusuf Aktaş’ın özellikle sosyal medya’da ne kadar önemli bir isim olduğunu da gözler önüne sererken Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong’ta görüştü.