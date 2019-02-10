YouTube'da yayınlanan 'Reynmen Aslında Kim?' videosu yıllar önceki bir olayı yeniden gün yüzüne çıkardı. 'Derdim Olsun' şarkısıyla rekor kıran Reynmen ve sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın görüntülü olarak konuştuğu görüntüler ortaya çıktı. Peki Reynmen ve Merve Taşkın arasında ne oldu?

REYNMEN VE MERVE TAŞKIN ARASINDA NE OLDU?

"SENİ GEBERTENE KADAR DÖVMEK İSTİYORUM"

Yıllar önce görüntülü olarak konuşan ikiliden Reynmen, Taşkın'a "Seni gebertene kadar dövmek istiyorum" diyor. Taşkın ise Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'a "Gel döv" diyerek karşılık veriyor.



"ŞİMDİKİ AKLIM OLSA ŞİKAYETÇİ OLURDUM"

Reynmen ile görüntüleri ortaya çıkan Merve Taşkın, Instagram hesabından açıklama yaparak "O zaman küçüktüm doğru düzgün cevap veremedim.

" AĞZININ PAYINI VERİRDİM"

Şimdi ki aklım olsa şikayetçi de olurdum ağzının payını da çok güzel alırdı. Karşısında eski konuşamayan Merve Taşkın yok." dedi.

MERVE TAŞKIN KİMDİR?

Merve Taşkın, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Taşkın, bekaret üzerine yaptığı açıklamaları dikkat çekti.

Twitter'da birçok kez TT olan Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti.