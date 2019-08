Reynmen'den Buse Varol'a göndermeli cevap

Ünlü youtuber Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, hayranının sorduğu bir soruya Buse Varol'u sinirlendirecek bir cevap verdi.

Buse Varol geçen günlerde “Mesela Reynmen konser yaptığında 22 milyon kişi mi gelecek? Bunun için 22 milyon kişilik alan olması, ona göre de bir kitlesi olması lazım” demişti.

HEPSİ KUDURABİLİR

Bunun üzerine bir takipçisi Reynmen'e 'Ünlülerin sana yaptığı en saçma yorum ne?' sorusunu verdi ve fenomen şöyle cevap verdi:

"Ünlü mü bilmiyorum ama "Nasıl yani şimdi 22 milyon kişi mi gelecek konsere"

Reynmen daha sonra da bir hayranının, “Ünlüler seni kıskanıyor, parlamandan…” mesajına Reymnen, “Allah herkesin kalbine göre versin dememe rağmen benim sahip olduğum şeyi, kıskanan ne kadar ünlü varsa hepsi kudurabilir” cevabını verdi.

REYNMEN (YUSUF AKTAŞ) KİMDİR?

Yusuf Aktaş Sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü sosyal medya fenomenlerinin başında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelmiştir. Bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamlamıştır.

Yaşantısını İstanbul Bağcılar’da sürdürmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp’ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başarmıştır. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından oldukça beğeni ile izlenmektedir. Ve her geçen gün dahada başarılı hale gelmektedir.

Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ile de arası oldukça iyidir. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söylemiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe katetmiştir. Ayrıca 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya gelmiştir. Bu video Yusuf Aktaş’ın özellikle sosyal medya’da ne kadar önemli bir isim olduğunu da gözler önüne sermiştir. Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong’ta görüşmüştür. Youtube üzerinden yayınlanmış olan videolarının her biri milyonlarca izlenme başarısı elde etmiştir.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 1990 yılında Manisa’da doğdu. Üniversiteyi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünden mezun oldu. 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan Dershanede stajyer öğretmenlik yapmıştır. Ailesinden ayrı yaşayan güzel oyuncunun Liseye giden bir erkek kardeşi vardır. 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan güzel oyuncu uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçmiştir.

Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu Özel Ders almıştır. Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterini canlandıran Varol ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir Polis memurunu canlandırmıştır. Güzelliğiyle ön plana çıkmayı başaran oyuncumuzun fiziksel özellikleri de dikkat çekmektedir; 174 cm boyunda, 56 kg, saç rengi kumral göz rengi ise mavidir.

Modelliğin sonucunda tanınmaya başlayan Varol oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır. Teklifleri değerlendiren Buse Varol, modelliği bırakarak oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır. İlk dizisi 2013 yılında yayınlanan Tozlu Yollar adlı olmuştur. Bu dizi de Şerife adlı karaktere canlandıran Buse Varol ardından Arka Sokaklar adlı diziden teklif almış ve 2 yıl boyunca burada Yasemin karakterini canlandırmıştır.