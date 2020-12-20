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  3. Reynmen'e büyük şok! Ece Erken, ünlü fenomenin 'ucuz' paylaşımını affetmedi

Reynmen'e büyük şok! Ece Erken, ünlü fenomenin 'ucuz' paylaşımını affetmedi

Ünlü sunucu Ece Erken, hakkında paylaşımda bulunan sosyal medya fenomeni Reynmen'i mahkemeye verdi.

Reynmen'e büyük şok! Ece Erken, ünlü fenomenin 'ucuz' paylaşımını affetmedi 118

Ünlü sucu Ece Erken ile sosyal medya fenomeni Reynmen mahkemelik oldu. 