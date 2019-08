Youtuber olarak adını duyuran ve adını geniş kitlelere duyuruan Reynmen'in konser ücretleri duyanları şaşkınlığa uğrattı.

Müzik dünyasında hızla yükselişe geçen ancak eleştirilerin de hedefi olan Reynmen, geçtiğimiz günlerde albüm çıkaracağını ve konser vereceğini açıklamıştı.

KONSER İÇİN ÖZEL REPARTUAR

Derdim Olsun şarkısıyla çıkış yakalayan, ardından Ela şarkısıyla dinlenme rekoru kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, Ayayorgi koyundaki Tren Beach Club'ta sevenleriyle buluşuyor.

Hiç bir işletmede sahneye çıkmayan Reynmen, Tren grup ile anlaşarak 16 Ağustos Cuma gecesi hayranlarıyla özel bir gecede buluşacak. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Reynmen'in biletlerinin satışa çıktığı gün işletmenin satış sistemi kilitlenirken; 35-40 bin TL' den satışa çıkan localar büyük ilgi gördü. 2 saat boyunca sahnede kalarak sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanan Reynmen, konser için özel bir repertuvar hazırladı.

REYNMEN KİMDİR (YUSUF AKTAŞ)?

Yusuf Aktaş Sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü sosyal medya fenomenlerinin başında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelmiştir. Bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamlamıştır.

Yaşantısını İstanbul Bağcılar’da sürdürmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp’ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başarmıştır. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından oldukça beğeni ile izlenmektedir. Ve her geçen gün dahada başarılı hale gelmektedir.

Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ile de arası oldukça iyidir. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söylemiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe katetmiştir. Ayrıca 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya gelmiştir. Bu video Yusuf Aktaş’ın özellikle sosyal medya’da ne kadar önemli bir isim olduğunu da gözler önüne sermiştir. Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong’ta görüşmüştür. Youtube üzerinden yayınlanmış olan videolarının her biri milyonlarca izlenme başarısı elde etmiştir.