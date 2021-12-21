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  3. Reynmen'in ricasını kabul eden kurye dehşeti yaşadı! Fenomenden şikayetçi oldu!

Reynmen'in ricasını kabul eden kurye dehşeti yaşadı! Fenomenden şikayetçi oldu!

Sosyal medya fenomeni Reynmen'in başı köpeğiyle derde girdi. Elinden kaçan köpeği kurye Doğan Demir'e saldırdı. Hastaneden rapor alan kurye Reynmen’den şikayetçi oldu.

Reynmen'in ricasını kabul eden kurye dehşeti yaşadı! Fenomenden şikayetçi oldu! 117

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen köpeğiyle bahçede oynarken tatsız bir olay yaşadı.