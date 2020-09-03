'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi. Daha ömce adı Farah Zeynep Abdullah ile anılan Reynmen gönlünü güzel oyuncu Çağla Demir'e kaptırdı.

City's Nişantaşı çıkışı görüntülenen çift Reynmen'in yaklaşık 3 milyon TL değerinde olan cipiyle ayrıldı.

ÇAĞLA DEMİR KİMDİR?

Çağla Demir 15 Temmuz 1992 Samsun doğumludur. Dört kardeş olan Çağla Demir en küçükleridir. 1.64 boyunda 55 kilo ağırlığında olan Çağla Demir lise mezunudur.

Lise eğitiminin ardından Ankara başkent İletişim fakültesine yazılmış ve burada oyunculuk dersleri almıştır. 25 yaşında olan oyuncu; dizi oyunculuğu yapmadan önce model olarak çalışmıştır. Çağla Demir Reklam ve katalog çekimleri ile ilgili çalışmalar da yapmıştır. Tümay Özokur reklam ajansı ile çalışan Çağla Demir yengeç burcudur. İlk olarak Medcezir dizisinde Ceren karakterini canlandıran Çağla Demir ikinci dizi olarak Kara Sevda dizisinde oynamıştır. Üçüncü projesi ise Siyah İnci olmuştur.