Reyon Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Reyon Görevlisi Maaşları, Reyon Görevlisi İş İlanları

Reyon Görevlisi görev tanımı nedir, Reyon Görevlisi ne iş yapar, Reyon Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Reyon Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Reyon Görevlisi Tanımı; Raflardaki ürünlerinin takibini yapan, son kullanma tarihi gelen ürünleri ayıran, eksilen, biten ve yeni gelen ürünleri raflara dizen kişidir.

Reyon Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Reyon Görevlisi Maaşları

Reyon Görevlisi maaşı ortalama aylık 3300- TL'dir. En düşük Reyon Görevlisi maaşı 2900-TL, En yüksek ise 3700- TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Reyon Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Reyon Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Reyon Görevlisi Ne İş Yapar?

a) Market raflarının sınıflandırılmasını yapmak,

b) Sınıflandırılması yapılan raflardan ürünleri uygun olarak yerleştirmek,

c) Son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri ön kısımlara yerleştirmek,

d) Son kullanma tarihi gelen ürünlerin üzerindeki talimatlar doğrultusunda raftan kaldırmak,

e) Temizliği yapılacak olan rafları bildirmek,

f) Bitecek olan ürünleri bildirmek, raflara yeni ürün eklemek,

g) Alışveriş sırasında bozulan rafları düzenlemek,

Reyon Görevlisi Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Reyon Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Reyon Görevlisi mesleğinin meslek kodu 5223.58 olarak belirlenmiştir

MESLEK ELEMANI TANIMI

Firmanın ürünlerine müşteri bulmak ve satış işlemini yapıp, satış öncesi ve sonrası hizmetleri yerine getiren kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak. 2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler pazarlama ve perakendecilik sektöründe ve her alanda çalışabilirler.

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