Reyon Görevlisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 5223.58

Meslek Adı : Reyon Görevlisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu : Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu : Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Raflardaki ürünlerinin takibini yapan, son kullanma tarihi gelen ürünleri ayıran, eksilen, biten ve yeni gelen ürünleri raflara dizen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Reyon Görevlisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Market raflarının sınıflandırılmasını yapmak,

b) Sınıflandırılması yapılan raflardan ürünleri uygun olarak yerleştirmek,

c) Son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri ön kısımlara yerleştirmek,

d) Son kullanma tarihi gelen ürünlerin üzerindeki talimatlar doğrultusunda raftan kaldırmak,

e) Temizliği yapılacak olan rafları bildirmek,

f) Bitecek olan ürünleri bildirmek, raflara yeni ürün eklemek,

g) Alışveriş sırasında bozulan rafları düzenlemek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Reyon Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Metal Mamuller Alıştırıcı Montörü (Genel) mesleği için “8211.13” kod olarak kullanılır iken Numuneci (Çimento) mesleği için “9311.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Reyon Görevlisi Meslek Kodu “5223.58” olarak belirlenmiştir.

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