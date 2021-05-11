2021 Mardin Artuklu Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1071101662021 Hitit Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1051900942021 Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200790453Arefe günü kuaförler, berberler açık mı 2021? Arefe günü kuaförler, berberler çalışıyor mu 2021?2021 Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2002102912021 Batman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1017101242021 Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106710048Sokak kedisi kapısı kilitle evde mahsur kaldı: İtfaiye kurtardıSON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından flaş Ramazan Bayramı açıklaması!2021 Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106730097
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. NE, NEDİR
  3. Reyon Görevlisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Reyon Görevlisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Reyon Görevlisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Reyon Görevlisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Reyon Görevlisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 5223.58

Meslek Adı : Reyon Görevlisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu : Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu : Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Raflardaki ürünlerinin takibini yapan, son kullanma tarihi gelen ürünleri ayıran, eksilen, biten ve yeni gelen ürünleri raflara dizen kişidir.

kur1-008.jpg

Görev ve İşlem Basamakları :

Reyon Görevlisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Market raflarının sınıflandırılmasını yapmak,
b)    Sınıflandırılması yapılan raflardan ürünleri uygun olarak yerleştirmek,
c)    Son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri ön kısımlara yerleştirmek,
d)    Son kullanma tarihi gelen ürünlerin üzerindeki talimatlar doğrultusunda raftan kaldırmak,
e)    Temizliği yapılacak olan rafları bildirmek,
f)    Bitecek olan ürünleri bildirmek, raflara yeni ürün eklemek,
g)    Alışveriş sırasında bozulan rafları düzenlemek,

        vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Reyon Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Metal Mamuller Alıştırıcı Montörü (Genel) mesleği için “8211.13” kod olarak kullanılır iken Numuneci (Çimento) mesleği için “9311.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Reyon Görevlisi Meslek Kodu “5223.58” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT