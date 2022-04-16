Reyon Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Reyon Şefi görev tanımı nedir, Reyon Şefi ne iş yapar, Reyon Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Reyon Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Reyon Şefi Tanımı;

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Reyon Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Reyon Şefi Maaşları

Reyon Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Reyon Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Reyon Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5222.01

Meslek Adı :

Reyon Şefi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza Vb. Bölüm Sorumluları (Şefleri)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş öncesi hazırlık yapan, reyon işlemlerini yapan/yaptıran mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten sorumluluk sahibi nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Reyon Şefi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşteri özelliklerini belirlemek

b) Müşteri memnuniyetini arttıracak faaliyetleri yürütmek.

c) Müşteriyle sağlıklı iletişim kurmak.

d) Günlük satış programı hazırlamak.

e) İş planı yapmak

f) Ticari belgeleri düzenlemek.

g) İş hukukunu uygulamak vb işlemleri yerine getirir.

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