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Reyting rekorları kıran Teşkilat dizisine bomba isim katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu'dan ayrılan ünlü oyuncu transfer oldu!

Geçtiğimiz sezon pazar akşamlarına damga vuran Tims&B’nin imza attığı Teşkilat dizisine Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden ayrılan başarılı oyuncunun katıldığı öğrenildi.

Reyting rekorları kıran Teşkilat dizisine bomba isim katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu'dan ayrılan ünlü oyuncu transfer oldu!

Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Ezgi Eyüboğlu ve Atılay Uluışık gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizi Teşkilat'a başarılı oyuncu Gürkan Uygun dahil oldu.

YENİ SEZONA BOMBA İSİM

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezon öncesi Teşkilat dizisine bomba transfer yapıldı. Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde  Hasan Sabbah karakterini canlandıran Gürkan Uygun Teşkilat'ın kadrosuna katıldı.

Reyting rekorları kıran Teşkilat dizisine bomba isim katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu'dan ayrılan ünlü oyuncu transfer oldu!

ÇOK SAYIDA TEKLİF GELDİ

Başarılı oyuncuya bu sezon için çok sayıda projeden teklif gelirken Uygun, tercihini Teşkilat dizisinden yana kullandı. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızalarda yer edinen Gürkan Uygun'un Teşkilat'taki rolünün ne olacağı merak konusu oldu.

Reyting rekorları kıran Teşkilat dizisine bomba isim katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu'dan ayrılan ünlü oyuncu transfer oldu!Reyting rekorları kıran Teşkilat dizisine bomba isim katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu'dan ayrılan ünlü oyuncu transfer oldu!

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