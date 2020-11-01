Reyting sonuçları 1 Kasım Pazar - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Pazar akşamı akşamı en çok hangi dizi izlendi? 1 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Arıza mı, Menajerimi Ara mı? reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilen 1 Kasım Pazar reyting sonuçları..

1 KASIM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

1 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Bir Zamanlar Çukurova mı, Mucize Doktor mu? Reyting sonuçları...

1 Kasım Pazar reyting sonuçları 2 Kasım sabahı 10:30'da açıklanır açıklanmaz haberimizden erişebilirsiniz. ABC. TOTAL ve AB kategorileri ile haberimizden öğrenebileceksiniz..

ARIZA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Salman’ın karşısında güç durumda kalan Ali Rıza ve Haşmet’i, Burak yaptığıyla şaşırtır. Ali Rıza ise gerçekleşmeyen sevkiyatın sorumlusu olarak Burak’ı görmektedir. Ali Rıza ilk olarak Burak’ın depodan silahları nasıl çaldığının peşine düşer. Burak ise konsorsiyum toplantısında vadettikleriyle dikkatleri üzerine çeker ve Burak için konsorsiyum da koltuk sahibi olma şansı doğar.

Ali Rıza ise Burak’ın sakladığı silahların peşine düşer ve sonunda silahlara ulaşır. Ama Burak’ın da Ali Rıza için hazırladığı acımasız bir sürprizi vardır.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kıraç, gerçekleri açıklayıp Dicle’nin aklanmasını sağlar ancak Beren’le ilgili verdiği karar ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Ajanstan bir haberin daha sızmasıyla içerideki muhbir bir kez daha gerilimlere yol açar. Feris işiyle ilgili sürpriz bir krizin içine düşerken, Kıraç ise oyuncusu Buse’yi ‘Peri Masalım’ kadrosuna sokabilmek için her yolu dener. Çınar’la dışarı çıkacağı için heyecanla bekleyen Jülide bir sürprizle karşılaşır.

Beren’in yalanından sonra aralarında soğuk rüzgarlar esen Barış ve Dicle her şeyi tatlıya bağlamışken, Emir’in yaptığı hamle Barış’ın duygularının karışmasına neden olur. Dicle’nin büyük sırrını bilen gizemli bir kişi yapacağı hamle ile Dicle’yi çok zor bir durumda bırakır.