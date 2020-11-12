Reyting sonuçları 11 Kasım Çarşamba - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Çarşamba akşamı en çok hangi dizi izlendi? 11 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Doğduğun Ev Kaderindir mi? Kuruluş Osman mı? Sadakatsiz mi? reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilen 11 Kasım Çarşamba reyting sonuçları..

11 KASIM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

11 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandığında haberimiz olacak..