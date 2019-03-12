Reyting sonuçları 12 Mart Salı- Reytinglerde hangi dizi birinci oldu?

Salı akşamı en çok hangi dizi izlendi? 12 Mart Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı, reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 12 Mart Salı reyting sonuçları..

12 MART SALI REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

12 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı açıklandığı takdirde sitemize eklenecektir.

KADIN YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Dağ evinin yerini öğrenen Nezir, eve geldiğinde Sarp’ı göremeyeceği için büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır. Sarp’a karşı daha da güçlenmek ve onu bir an önce bulmak için Pırıl’ı da kaçırır. Fakat Pırıl ile beraber elindeki tüm kozları da kullanmış olacaktır. Nezir’in artık cevabını istediği tek bir soru vardır; Sarp Çeşmeli nerede? Tüm olanlardan habersiz, kaza yapan Sarp ise bu kazadan sağ kurtulabilecek mi? Sağ kurtulsa da ailesini rehin alan Nezir’in elinden onları ve kendisini kurtarabilecek mi?

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Suat Pırıl’ı almaya gelir Sarp buna karşı çıkar. Bu arada Bahar’da Pırıl’a onu da götürmesi için yalvarır. Fakat Pırıl orada güvende olacaklarını söyleyerek Bahar’ı götürmek istemez. Nezir otele gizlice yerleştirdiği adamlar sayesinde Pırıl'ın otele tekrar geri döneceğini öğrenir. Ve odasına dinleme cihazı koydurur. Bu arada Enver Şirin'in çalıştığı yerde yaptıklarını öğrenir çok üzülür. Şirin konuşmak için babasının çalıştığını söylediği yere gider fakat onun orada çalışmadığını öğrenir. İdil ise Suat'ın Şirin’e verdiği pırlanta bilekliğin taşlarını çıkartarak satar yerine imitasyon bir bileklik koyar. Hatice Şirin’in odasını temizlerken bu bilekliği bulur.

Aralarında büyük bir tartışma çıkar bilekliği Suat'ın verdiğini anlar. Şirin onun sahte olduğunu söyler fakat annesinin kuyumcuya gitmesine engel olamaz. Hatice bilekliğin imitasyon olduğunu öğrenir ve Şirin’den özür diler. Ama Şirin'in kafası karışmıştır Suat'ın ona sahte bir şey vermeyeceğini biliyordur. Bu arada Emre Ceyda'yı yemeğe götürür Oradan da arkadaşlarıyla tanışmaya ev partisine giderler. Fakat Ceyda burada huzursuz olur eve döner. Ama Arif'in dükkanında gece yarısı birilerinin olduğunu görür anlam veremez. Suat korumanın dikkati sayesinde Pırıl'ın odasına dinleme cihazı yerleştirildiğini öğrenir. Bahar'ın dağ evinden kurtulup polise gitmesinden korkarak bir plan yapar. Pırıl'ın odasına giderek Sarp'ın nerede saklandığını konuşma arasında geçirip Nezir’in öğrenmesini sağlar. Korumaları dağ evinde geri çağırır Sarp buna engel olmak istese de başarılı olamaz. Artık Bahar ve çocuklar güvende değildir. Polis Arif'in dükkânını basar bir silah bulur ve Arif'i tutuklar. Ceyda gördüklerini söylemek istese de başarılı olamaz.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 127. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Zeki'nin Çakırbeylileri bitirmek üzerine yaptığı planın ilk kurbanı olan Alparslan, sevdikleri uğruna gözünü bile kırpmadan canını feda edebileceğini bir kere daha kanıtlamıştır. Yeğenine yapılanlara karşılık öfke ile düşüncesizce hareket etmesinden korkulan Hızır'ın karşısında ilk duracak kişi Ünal Kaplan olacaktır. Alparslan'ın başına gelenlerin ardından kendi de dahil hiç kimsenin canını umursamayacak olan Hızır, ondan beklenenin aksine mantıklı bir plan yapar. En büyük amacı ise bundan sonra sevdikleriyle değil bizzat kendisiyle savaşmaları gerektiğini düşmanlarına öğretmek olacaktır. Zeki, icraatlarıyla masanın karşısında adeta bir güç gösterisi yaparken gözünü diktiği para ve mallardan önce herkesin nefretine sahip olmuştur. Başta Façalılarla yakınlaşmayı hedefleyen Zeki, bu amacına ulaşamayınca ilk işi Hızır'ı öldürmek için harekete geçmek olacaktır

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli'nin küçümsediği düşmanı Zeki, otelde kurduğu tuzakla beklenmedik bir hamleye imzasını atmıştır. Özlem'in dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtulan Hızır'ın can borcunu ödemek bundan sonra Alparslan'ın görevi olacaktır. İstediğini alana kadar yolundan vazgeçmeyecek olan Zeki, Çakırbeylileri karşısına alarak açtığı savaşta, masanın yeni üyeleriyle ortaklık kurmaya çalışır. Masanın paylaşmaya yanaşmayacağı haraca karşılık, Alparslan'ın saklı tuttuğu depoların yerini öğrenip el koymayı amaçlamaktadır. Çalarak elde edeceği paralar karşılığında yeni dostlar edinmeyi amaçlayan Zeki'nin, Hızır'dan sonraki hedefi Alparslan olacaktır. Tedbirleri arttırmak yerine Çakırbeylilere açılan savaşa karşılık verme görevini üstlenen Alparslan'ın hayatı büyük risk altındadır.

REYTİNGLER NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting televizyon yöneticileri için kararlarında kilit rol oynayan göstergelerden biridir. Hatta mutlaka bazı dizilerin ve programların reyting kurbanı olduğunu duymuşsunuzdur. Peki nedir bu reyting ? Reyting nasıl ölçülür? Reyting denekleri nasıl ölçülür?

Reyting nedir?

Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor. Reyting oranları nasıl hesaplanır ?Reyting oranları belirlenen deneklerin televizyonlarına bağlanan peoplemeter adı verilen cihazlar aracılığı ile belirlenir. Bu cihazlar deneğin saat kaçta hangi kanalı izlediğini ne kadar süre ile izlediğini ortaya koyar ve tüm televizyonlara ve programlara bir yüzde ve puan verir.

Buna göre bir sıralama yapılır.Total adı verilen puantaj ve sıralamada tüm deneklerin değerlendirmeleri göz önünde bulundurulurken AB adı verilen sıralamada ise gelir seviyesi ve eğitim seviyesi diğer deneklere nazaran daha yüksek olan grubun sıralamasıdır. Reyting denekleri nasıl seçiliyorReyting denekleri şirketlerin aldığı başvurular arasından seçiliyor. Denekler evlerinde televizyonlarını açtığı cihaz kayda giriyor ve hangi kanal izleniyorsa onun reytingi artmaya başlıyor.Denekler bunu genellikle ücret yerine "hediye" karşılığı yaparlar. Hediyelerin televizyon olması ve aileyi zenginleştirecek düzeyde olması yasaktır. Tost makinesi, meyva sıkacağı gibi ufak ürünler hediye edilebilir.