Reyting sonuçları 13 Kasım Cuma - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Perşembe akşamı en çok hangi dizi izlendi? 13 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Hercai mi? Çocukluk mu? Ramo mu? Babil mi? reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilen 13 Kasım Cuma reyting sonuçları..

13 KASIM CUMA REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

13 Kasım Cuma günü reyting sonuçları 14 Kasım 10.30'da yayınlanacak.

HERCAİ 47. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Sen Hazar Şadoğlu ile Dilşah'ın oğlusun!"

Her şeye rağmen kendi hayatlarını yaşamak için kolları sıvayan Reyyan ve Miran yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Aslan'dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar'la konuşup Miran'la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verir. Yaptığı araştırmadan sonra Mahfuz'un da sözleriyle artık Miran'ın kendi oğlu olduğundan emin olan ve bu intikamı bitirmeye yemin eden Hazar, Azize'yle yüzleşmeye gider ancak Aslanbey konağında şahit olduğu bir olay sonrasında hatırladıkları Hazar'ın Azize'ye iyice bilenmesine neden olur. Diğer yandan Miran, Aslan ve Hazar tarafından ablukaya alınan Azize asıl şoku yıllar önce öldü bildiği Füsun Aslanbey'in kanlı canlı karşısına çıkıp herkesin önünde Miran'ın, Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklamasıyla yaşar.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İrfan, Deniz’in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda’yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan’a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman’ın geldiği oyunla ilgili İlay’dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor. Özkan’ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen’den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.