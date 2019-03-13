Reyting sonuçları 13 Mart çarşamba - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Çarşamba akşamı en çok hangi dizi izlendi? 13 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Çocuklar Duymasın mı, Diriliş Ertuğrul mu, Sen Anlat Karadeniz mi? reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 13 Mart Çarşamba reyting sonuçları..

13 MART ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

13 Mart Çarşamba 2019 reyting sonuçlarına göre Totalde Diriliş Ertuğrul zirvede yer aldı AB grubunda ise yine Diriliş Ertuğrul zirveyi kimseye bırakmadı.

Totalde Diriliş Ertuğrul birinci,Sen Anlat Karadeniz ikinci,Fatih Portakal İle Fox Ana Haber ise üçüncü oldu

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Alıncak’ın karşısına çıkan Ertuğrul Bey, Sultan Keykavus’u ona teslim edeceğini söyleyerek ağabeyi Gündoğdu’nun effedilmesini ve altınların izini sürmeyi bırakmasını istemişti. Olası bir başarısızlıkta Hülagü Han’ın gazabından korkan Komutan Alıncak, bu şartları kabul etmiş gibi gözükmüştü. Ertuğrul beyin işaret ettiği yerden Sultan Keykavus’u almaya giden Moğollar’ı bir sürpriz beklemekteydi...

Olayları dışarıdan izleyen Dragos, eski sultanı tanımış ve onu kaçırmak için moğol askerlerini öldürmüştü. Moğollar’a yardıma gelen Beybolat ve askerleri Dragos’un adamlarıyla uğraşırken Turgut, Bamsı ve Alpler Sultan Keykavus’u kaçırmış Beybolat’ın baş alpı Yınal’ı ve Komutan Alıncak’ın baş nökeri Subutay’ı öldürmüştü.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hülagü Han’ın Sultan Keykavus’u idam ederek Türk obalarına gözdağı vermek istemesi üzerine komutan Alıncak onu Hülagü Han’a götürerek gözüne girmeyi amaçlıyordu. Ertuğrul Bey ise bu planı bozarak Sultan Keykavus’u kaçırıp, Komutan Alıncak’a büyük bir darbe vurmuştu. Komutan Alıncak, Ertuğrul Bey’den şüphelenip Kayı obasını bassa da Ertuğrul Bey Moğollar’ın arasına soktuğu gizli casusu Mergen sayesinde, Sultan’ı Berke Han’ın kaçırdığına inandırmıştı

Selcan’ın kendisine attığı tokadı sindiremeyen Sırma, Selcan’a hançerle saldırmış fakat kendini savunmaya çalışan Selcan, Sırmay’ı yaralamıştı.

Bu olayı öğrenen Beybolat Bey, sinirinden deliye dönmüş, yargısız infaz yaparak Selcan’a kırbaç cezası vermek istemişti. Ertuğrul Bey ise son anda yetişip bu duruma engel olup Selcan’ı yeniden adil bir şekilde yargılayıp İlbilge’nin verdiği ifadeyle de suçsuz olduğunu ortaya çıkarmıştı.