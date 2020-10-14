Reyting sonuçları 14 Ekim Çarşamba- Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Salı akşamı en çok hangi dizi izlendi? 14 Ekim Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Şeref Sözü, Sadakatsiz ve Sen Çal Kapımı, reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilen 14 Ekim Çarşamba reyting sonuçları..

14 EKİM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

14 Ekim Çarşamba reyting sonuçları 15 Ekim Perşembe sabahı 10:30'da açıklanır açıklanmaz haberimizden erişebilirsiniz. ABC. TOTAL ve AB kategorileri ile haberimizden öğrenebileceksiniz..

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.

Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?



SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eda, Serkan’ın onunla İtalya’ya gideceğini halasına ve arkadaşlarına açıklar. Çok mutlu, çok aşık ve heyecanlıdır. Serkan ise ailesinin, Eda’nın ailesiyle olan bağlantısını öğrenir. “Bu benim sorumluluğum, hiçbir şey beni Eda’dan ayıramaz” der ve ailesine karşı çıkar.



Eda’ya daha çok bağlanıp, işi erteleyip Eda’yla baş başa bir gün geçirmek ister.

Eda ile aşklarını yaşarken, ofiste Serkan’ın yokluğunda programlar aksar, Leyla telefon trafiğinden çıldırır, ofistekiler panik haldedir. Efe’nin bu ortamda Selin’e yardım etmesi ve işleri düzene sokmak istemesi Serkan’ı çıldırtır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Olan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz.

13 Ekim 2020 Reyting Sonuçları

Total'de ve AB grubu izleyicide Masumlar Apartmanı Reyting listesinin zirvesinde yer aldı. Totalde ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada ise Masumlar Apartmanı özet yer aldı.



