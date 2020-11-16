Reyting sonuçları 15 Kasım Pazar - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Pazartesi akşamı en çok hangi dizi izlendi? 15 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Çukur mu, Yasak Elma mı, Sefirin Kızı mı? reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 15 Kasım Pazar reyting sonuçları..

15 KASIM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

15 Kasım Pazar günü reyting sonuçları 16 Kasım Pazartesi sabah 10:30'da yayınlanacak.

ARIZA 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Cabir’in vurduğu Mert’i hastaneye yetiştirir. Mert ameliyata alınır. Cabir, Mert’in ameliyattan sağ çıktığını öğrenince adamlarıyla hastaneye gelir sonrasında ise Ali Rıza ve Muzaffer tarafından yakalanır.

Ali Rıza, Cabir’le işinin bitmediğini, Cabir sayesinde konsorsiyumu dize getirebileceği Muzaffer’e söyler ve planını açıklar.

Konsorsiyumdaki herkes Cabir’in saldırılarına maruz kalır ve konsorsiyum çatırdamaya başlar, ta ki günün sonunda Ali Rıza Murat’ın ve Derya’nın canını kurtarıp, Cabir’i vurana dek. Burak ise artık oyun dışında kalır ve konsorsiyumdan atılır.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişten gelen sürpriz misafir Serkan Tahtacı’nın dönüşü ajansta büyük bir etki yaratır. Ego ajans menajerleri, oyuncu Pınar Deniz’i ajansa kazandırmak için zorlu bir mücadelenin içine girerler. Ancak menajerlerin yapacakları hamleler, yollarının ünlü bir sanatçı ile kesiştiği bu zorlu mücadeleyi büyük bir çıkmaza sürükleyecektir. Barış, Beren’den ayrılıp, Dicle için büyük bir adım atmaya karar verir. Bu durum Beren’i bir sonraki hamlesi için harekete geçirirken, Barış’ın Emir ve Dicle arasında yaşananlara şahit olması her şeyi daha karmaşık bir hale getirir. Kıraç, Dicle’nin sakladığı gerçeği öğrenirken, Ego ajans menajerleri kendilerini bekleyen büyük tehlikenin henüz farkında değildir.