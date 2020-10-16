Reyting sonuçları 16 Ekim Cuma- Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Salı akşamı en çok hangi dizi izlendi? 16 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Hercai, Babil, Ramo, Kırmızı Oda, reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilen 16 Ekim Cuma reyting sonuçları..

16 EKİM CUMA REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

HERCAİ 43. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

"Canımdan geçtim ama ben senden hiç vazgeçmedim!"

Miran'la arasına hiçbir sırrın girmesini istemeyen Reyyan, Miran'la konuşmanın bir yolunu ararken, Reyyan'a yakın olmaya çalışan Aslan yeni bir hamle yapar. Reyyan temkinli davransa da Aslan'dan alacağı bilgilerle gerçeklere ulaşabileceğine ve Miran'la bir daha ayrılmak zorunda kalmayacağına inanır. Adaleti sağlamak ve Azize'den intikam almak için gelen Aslan'ın Reyyan'a dair hayalleri ona yanlış üstüne yanlış yaptırırken Miran, Aslan'a karşı şüphelerinde haklı olduğuna inandığı çok önemli bir bilgiye ulaşır. Diğer yandan Zehra, Hazar'ın Mehmet Aslanbey'i öldürmüş olabileceği gerçeğine inanmaz ve Miran'ın, Hazar'ın öz oğlu olduğunu ispat ederek tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir. Yaşananlarından ardından Aslan'ı Reyyan'dan uzak tutmaya çalışan Azize hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, şüphelerin de haklı olduğun kanıtlamak isteyen Miran, kozlarını paylaşmak üzere Aslan'a meydan okur.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin 16 Ekim tarihli 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanında Alya karakterinin Doktor Hanım'a anlattıkları dikkat çekti. Alya'nın çocukluğunun travması olan annesi ve babaannesi arasında hamamda çıkan kavga fragmana yansıdı. Doktor Ayşe'ye gelen küçük hasta Ahmet'in öyküsü ise yeni bölüm fragmanında merak uyandırdı.