Reyting sonuçları 16 Kasım Pazartesi - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazartesi akşamı en çok hangi dizi izlendi? 16 Kasım Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Çukur mu, Yasak Elma mı, Sefirin Kızı mı? reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 16 Kasım Pazartesi reyting sonuçları..

16 KASIM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

16 Kasım Pazartesi günü reyting sonuçları 17 Kasım Salı günü 10.30'da yayınlanacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç ve Nehir'in bebekleri için hastanede oldukları tanıtımda ikilinin samimi anları ekrana gelirken, Efsun ve Çağatay'ın da yakınlaşması dikkat çekiyor.

Cengiz Erdenet'in Yamaç'a söylediği tehditkar sözler gerilimi arttırırken Çukur, büyük bir saldırı tehlikesiyle karşılaşıyor. Mahalleye gelen grubun karşısına çıkan Cumali'nin, Çukur'u korumak için neler yapacağı ise heyecanla bekleniyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Önce ölümün sonra tutsaklığın imtihanından geçen Nare ve Sancar, Gediz'in ihanetiyle sarsılırlar ama bu ihanetin acısını yaşayamadan yeni bir imtihanla karşılaşırlar. Sancar'ın omurgasındaki kırık, onu bir daha yürüyememe ihtimaliyle yüz yüze bırakır. Sevdalıları, birbirlerine çok sıkı tutunmalarını gerektiren yeni bir savaş beklemektedir.

İki sevdalı bu yolu da el ele yürüyebilecek midir? Yarıcının oğlu Alacakuş'un önünde diz çökmeden önce ayağa kalkmayı başarabilecek midir? Gediz, inandığı yolda herkesi ezip geçerek ilerlemektedir. Bir yandan yok etmeye çalıştığı eski sadıcını bir yandan ameliyat kapılarında bekleyerek.

Akın'ın kardeşi Sahra, çok başka bir nedenle geldiği bu şehirde, abisinin ölmüş olabileceği gerçeğiyle karşı karşıya kalır ve çok sarsılır. Ama daha biraz önce abisi ona konum atmıştır! Abisi gerçekten öldüyse ona bu mesajları atan kimdir?