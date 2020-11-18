Reyting sonuçları 17 Kasım Salı - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Salı akşamı en çok hangi dizi izlendi? 17 Kasım Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Masumlar Apartmanı mı, EDHO mu, Masterchef mi? reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 17 Kasım Salı reyting sonuçları..

17 KASIM SALI REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1. MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2. ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4. MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5. MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

6. ESRA EROL'DA ATV

7. BARAJ FOX

8. SHOW ANA HABER SHOW TV

9. MASTERCHEF TURKIYE TV8

AB'de de sıralama aynı oldu. Birinci sırada Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci oldu.