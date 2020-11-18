Reyting sonuçları 18 Kasım Çarşamba - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Çarşamba akşamı en çok hangi dizi izlendi? 18 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Doğduğun Ev Kaderindir mi? Kuruluş Osman mı? Sadakatsiz mi? reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilen 18 Kasım Çarşamba reyting sonuçları..

18 KASIM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

18 Kasım Çarşamba reyting sonuçları 19 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da açıklanacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Volkan'ın ve arkadaşlarının ihanetiyle sarsılan Asya için büyük gün geliyor. İhanetin intikamını alabilmek için günlerce sabreden Asya, bu savaştan en az zararı alan taraf olmanın mücadelesine giriyor. Oğlu Ali için bir çok şeye göz yuman Asya, oyunun sonuna geliyor. Bu defa karar alan ve bunu uygulamaya koyan Asya, yaptığı intikam planıyla herkesi şoka sokuyor!

Başta Volkan ve Derin olmak üzere, ona ihanet eden herkesten intikam alan Asya, bundan sonra yoluna oğlu ile devam etme kararı alıyor. Peki gerçeklerin bir anda ortaya çıkması, olayların gidişatını nasıl etkileyecek? Ali, babasının ihanetinden haberdar olacak mı? Volkan'a gelen boşanma protokolünde hangi şartlar yer alacak?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boşanma sonrası Zeynep ve Mehdi kendi hayatlarına savrulurlar. Zeynep yeni evinde kendi dünyasını inşa etmeye çalışırken Mehdi de yeni işini kurma heyecanına tutunur. Ne var ki hayat onları karşı karşıya getirmeye ve yaralarını kanatmaya devam edecektir. Barış'tan gelen güzel haber Zeynep'in umutlarını yeşertir ve Nermin'in davasında yer alabilmek için kolları sıvar. Nermin ise Barış'ın kısa sürede elde ettiği bu başarı için ona bir davette bulunur .Mehdi'nin hayatına hızlı bir giriş yapan Nazlı işle ilgili ona destek olurken bir taraftan da Mehdi'nin çekimine girer. Boşanmanın sancılarını yaşayan Mehdi'ye doğru cesur adımlar atmaktan da çekinmeyecektir. Cemile ve Nuh'un evlilik hazırlığındaki tatlı telaşları Müjgan'ın aralarındaki ilişkiyi öğrenmesiyle kabusa dönüşür. İki kardeş hayatlarının en büyük çatışmasına doğru ilerler. Cemile'nin yardımına koşan ise yine Zeynep olur. Ancak bu yardım Zeynep ve Mehdi'yi yeni bir krizin eşiğine getirecektir.