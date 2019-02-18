Reyting sonuçları 18 Şubat Pazartesi- Reytinglerde hangi dizi birinci oldu?

AB, TOTAL ve ABC1 kategorilerinde reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Peki 18 Şubat Pazartesi günü reytinglerde en çok hangi dizi izlendi? Çukur mu, Söz mü, Yasak Elma mı, O Ses Türkiye mi reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merakla beklenen 18 Şubat Pazartesi reyting sonuçları..



18 ŞUBAT PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?



18 Şubat reyting sonuçları 19 Şubat Salı sabahı 10:30'da açıklanır açıklanmaz haberimizden erişebilirsiniz. ABC. TOTAL ve AB kategorileri ile haberimizden öğrenebileceksiniz..

* Reyting sonuçlarına göre dizilerin hangisinin zirvede yer aldığı merak ediliyor. Açıklanan reyting sonuçlarına göre 18 Şubat total raporunda sıralama şu şekilde;

18 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

18 Şubat reyting sonuçları 19 Şubat Salı sabahı 10:30'da açıklanır açıklanmaz haberimizden erişebilirsiniz. ABC. TOTAL ve AB kategorileri ile haberimizden öğrenebileceksiniz..

ÇUKUR 53.BÖLÜM NELER OLACAK?

Çukur 53. Bölüm Fragmanı yayında! Aliço’nun “Aile neredeyse, ev orası!” sözlerinden etkilenen İdris, “İdris Koçovalı” olarak Çukur’a geri dönüyor. Koçovalıların büyük bir mutlulukla İdris’i karşıladığı tanıtımda Yücel, “Benim yıllarımı aldılar, canlarını istiyorum!” sözleriyle intikam fitilini ateşliyor. Ayşe ve Selim’in hesaplaşması dikkat çekerken, Çeto ve Mahsun’un yeni planı merak uyandırıyor.

İdris’in, “Bizim bıraktığımız boşluğa kuzular daldı. Şimdi meydan tekrar boş. Kim ceketini asarsa meydan onun olacak!” sözlerinin ekrana geldiği tanıtımda Karakuzular, harekete geçen Koçovalıları karşılarında buluyor. Vartolu ve Medet’in mahalledeki eğlenceli halleri dikkat çekerken, onları gören Çeto ve Mahsun’un ne tepki vereceği merak uyandırıyor. Bu kez Çukur’da hesaplaşan Koçovalılar ve Karakuzuların kavgası ise heyecanı yükseltiyor.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Linda'nın Yavuz hakkında söyledikleri Derya'yı derinden etkiler. İçinde barındırdığı şüpheleri iyice gün yüzüne çıkan Derya, gerçeğin peşine düşmekte kararlıdır. Linda tarafından çok zor bir durumun içine sokulan Yavuz ise Linda'ya karşı hamle için harekete geçer.

Söz 70. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı - Yavuz, Linda'ya karşı hamle yapacak!

Seda konuşacak mı?

Samet'in evine düzenlenen operasyonun ardından Samet'in bulaştığı pis işler Melisa ile Keşanlı'nın arasında mesafe girmesine neden olur. Sami'nin de alınmasının ardından Seda'nın ifadesi büyük önem kazanır. Fakat Seda'nın konuşmasını engellemek için eski işbirlikçiler de devreye girecektir.

Tim mücadeleyi bırakmıyor!

Kurulması planlanan terör devleti için Dragan ve Linda hazırlıklarını hızlandırır. Fakat ellerinde bulundurdukları terör örgütlerini uluslararası alanda meşrulaştırmak için kurdukları plana Tim karşı mücadelesini sürdürecektir.

Nazlı, Ateş'i bulacak mı?

Karabatak'ın izini bulmak için çıktığı yolda, aşkı uğruna büyük bedeller ödemek zorunda kalan Nazlı ise kendisini Ateş'e hiç olmadığı kadar yakın bulacaktır.

Linda, Yavuz hakkındaki iddialarını kanıtlayacağını söyleyip Derya'yı buluşmaya ikna eder. Eline geçen kanıtlarla Derya büyük bir şok yaşayacaktır.