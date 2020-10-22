Reyting sonuçları 21 Ekim Çarşamba - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Salı akşamı en çok hangi dizi izlendi? 21 Ekim Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Masumlar Apartmanı, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilen 21 Ekim Çarşamba reyting sonuçları..

21 EKİM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

20 Ekim 2020 Salı günü reytinglerde Total'de Kuruluş Osman ve AB grubu izleyicide Sadakatsiz dizisi Reyting listesinin zirvesinde yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SEN CAL KAPIMI FOX

9 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 21 Ekim Çarşamba yayınlanan 3. Bölümde Volkan'dan boşanma konusunda Ali yüzünden bir türlü karar veremeyen Asya, delil toplama yoluna gidiyor. Avukatıyla görüşen ve eline geçirdiği delillerle mahkemeye çıkmak isteyen Asya, onu yakın markaja alıyor. Peki bu ihanet öyküsünde Asya istediği kanıtlara ulaşabilecek mi?

Öte yandan Asya, Derin’in hamile olduğunu öğrenen Volkan’ın yapacağı seçimi merak eder. Volkan ya Derin’le olacak, bebeğin sorumluluğunu üstlenecektir ya da kendisini ve oğlunu seçecektir. Derin, Volkan’ın kendisini oyaladığını düşünmektedir ve ondan net bir cevap ister. İki kadın arasında sıkışıp kalan Volkan’ın seçimi, herkesin hayatını etkileyecektir.

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 SEN CAL KAPIMI FOX

7 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

8 SADAKATSIZ (TKR) KANAL D

9 BENIM ADIM MELEK TRT 1

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğduğun Ev Kaderindir, "kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya" ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.