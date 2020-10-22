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Reyting sonuçları 21 Ekim Çarşamba - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Reyting sonuçları merakla araştırılıyor. 21 Ekim Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu?, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Reyting sonuçları 21 Ekim Çarşamba - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Salı akşamı en çok hangi dizi izlendi? 21 Ekim Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Masumlar Apartmanı, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilen 21 Ekim Çarşamba reyting sonuçları..

 21 EKİM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

20 Ekim 2020 Salı günü reytinglerde Total'de Kuruluş Osman ve AB grubu izleyicide Sadakatsiz dizisi Reyting listesinin zirvesinde yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1    KURULUS OSMAN    ATV
2    SADAKATSIZ    KANAL D
3    SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER    FOX
4    KURULUS OSMAN (OZET)    ATV
5    SADAKATSIZ (OZET)    KANAL D
6    MUGE ANLI ILE TATLI SERT    ATV
7    ESRA EROL'DA    ATV
8    SEN CAL KAPIMI    FOX
9    DOGDUGUN EV KADERINDIR    TV8
10    SHOW ANA HABER    SHOW TV

Reyting sonuçları 21 Ekim Çarşamba - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 21 Ekim Çarşamba yayınlanan 3. Bölümde Volkan'dan boşanma konusunda Ali yüzünden bir türlü karar veremeyen Asya, delil toplama yoluna gidiyor. Avukatıyla görüşen ve eline geçirdiği delillerle mahkemeye çıkmak isteyen Asya, onu yakın markaja alıyor. Peki bu ihanet öyküsünde Asya istediği kanıtlara ulaşabilecek mi? 

Öte yandan Asya, Derin’in hamile olduğunu öğrenen Volkan’ın yapacağı seçimi merak eder. Volkan ya Derin’le olacak, bebeğin sorumluluğunu üstlenecektir ya da kendisini ve oğlunu seçecektir. Derin, Volkan’ın kendisini oyaladığını düşünmektedir ve ondan net bir cevap ister. İki kadın arasında sıkışıp kalan Volkan’ın seçimi, herkesin hayatını etkileyecektir.

AB İLK 10 PROGRAM

1    SADAKATSIZ    KANAL D
2    KURULUS OSMAN    ATV
3    SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER    FOX
4    SADAKATSIZ (OZET)    KANAL D
5    KURULUS OSMAN (OZET)    ATV
6    SEN CAL KAPIMI    FOX
7    DOGDUGUN EV KADERINDIR    TV8
8    SADAKATSIZ (TKR)    KANAL D
9    BENIM ADIM MELEK    TRT 1
10    MUGE ANLI ILE TATLI SERT    ATV

Reyting sonuçları 21 Ekim Çarşamba - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğduğun Ev Kaderindir, "kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya" ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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