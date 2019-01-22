Reyting sonuçları 22 Ocak Salı - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Salı akşamı en çok hangi dizi izlendi? 22 Ocak Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı, reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 22 Ocak Salı reyting sonuçları..

22 OCAK SALI REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

22 OCAK Salı reyting sonuçları 23 OCAK SALI sabahı 10:30'da açıklanır açıklanmaz haberimizden erişebilirsiniz. ABC. TOTAL ve AB kategorileri ile haberimizden öğrenebileceksiniz..

KADIN YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

KADIN 46. BÖLÜMDE NELER OLACAK

Kadın dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen fragmanda kimin öldüğü? Sorusu çok merak ediliyordu. Nezir’in adamları evi basıp silahını ateşlemesi ile “Kadın öldü' demesi” merak uyandırmıştı. Haberi alan Sarp kötü haberi Bahar’a söylemez ama Bahar şüphelenmeye başlar. Evin önünde olan Enver’in cenazeye götürülmesine verdiği tepki ölen karısı mı? Diye izleyiciyi kuşkulandırdı.Sarp Bahar’ı ve çocukları götürdüğü güvenli evde Doruk ve çocuklar çok mutlu olur. Çoçuklar babaları ile kalmanın mutluluğunu yaşar. Ancak daha sonra bu mutluluk Sarp’ın karısının ve çocuğunun gelmesi ile yarıda kalır.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"İlyas Çakırbeyli'nin intikamı tüm façalılar ölene kadar devam edecek!"

İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır. Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.