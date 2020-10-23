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  3. Reyting sonuçları 23 Ekim Cuma - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Reyting sonuçları 23 Ekim Cuma - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Reyting sonuçları merakla araştırılıyor. 23 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Ramo mu, Hercai mi? Babil mi? Reyting sonuçlarında birinci oldu?

Reyting sonuçları 23 Ekim Cuma - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Salı akşamı en çok hangi dizi izlendi? 23 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Ramo mu, Hercai mi, Babil mi? reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilen 23 Ekim Cuma reyting sonuçları..

 23 EKİM CUMA REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1             ARKA SOKAKLAR                                     KANAL D
2             KIRMIZI ODA                                             TV8
3             ARKA SOKAKLAR (OZET)                        KANAL D
4             SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER   FOX
5             RAMO                                                         SHOW TV
6             HERCAI                                                      ATV
7             COCUKLUK                                                FOX
8             MUGE ANLI ILE TATLI SERT                     ATV
9             ESRA EROL'DA                                          ATV
10           hava durumu                                              KANAL D

AB REYTİNG SONUÇLARI 23 EKİM

                Program                                                       Kanal

1             KIRMIZI ODA                                                  TV8
2             SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER        FOX
3             COCUKLUK                                                    FOX
4             BABIL                                                              STAR TV
5             MUGE ANLI ILE TATLI SERT                         ATV
6             PAYITAHT ABDULHAMID                               TRT 1
7             RAMO                                                              SHOW TV
8             COCUKLUK (OZET)                                        FOX
9             ARKA SOKAKLAR                                           KANAL D
10           ARKA SOKAKLAR (OZET)                              KANAL D

 

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HERCAİ 44. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Azize'nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüzedir. Miran'ın uçurumdan düştüğünü gören Reyyan, bir an bile tereddüt etmeden sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar. Reyyan, Miran'ı kıyaya çıkarır ancak Miran'ın durumu kritiktir. Bir yandan peşlerinde kimin olduğunu anlamaya çalışan Reyyan, diğer yandan sevdiğini hayatta tutmak için var gücüyle çabalar. Miran'ı ailesi ve evlatları için tehdit olarak gören Cihan ise Reyyan'ın Miran'la kaçtığını düşünür. Bunun üzerine tüm köprüleri yakan ve her şeyi göze alan Cihan, Reyyan ve Miran'ın peşine düşer. Aslan, Azize'yle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaşırken Hazar ve Zehra'yı doğuma gitmek üzere çıktıkları yolda acı bir sürpriz beklemektedir.

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BABİL 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan ile Ayşe arasındaki çekim giderek artarken, Egemen Eda’yı, İrfan’sız bir dünyaya ikna etmeye çalışıyor. İrfan’ın hapisten çıktığını öğrenen İlay, yüzleşme korkusu yaşarken, Eda İrfan’ın hiç beklemediği bir hamle yapıyor. Deniz ile arasına giren herkesi karşısına alan İrfan, Süleyman ve Egemen’e bir kez daha meydan okuyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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