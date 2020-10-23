Reyting sonuçları 23 Ekim Cuma - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Salı akşamı en çok hangi dizi izlendi? 23 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Ramo mu, Hercai mi, Babil mi? reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilen 23 Ekim Cuma reyting sonuçları..

23 EKİM CUMA REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 ARKA SOKAKLAR KANAL D

2 KIRMIZI ODA TV8

3 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 RAMO SHOW TV

6 HERCAI ATV

7 COCUKLUK FOX

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 hava durumu KANAL D

AB REYTİNG SONUÇLARI 23 EKİM

Program Kanal

1 KIRMIZI ODA TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 COCUKLUK FOX

4 BABIL STAR TV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1

7 RAMO SHOW TV

8 COCUKLUK (OZET) FOX

9 ARKA SOKAKLAR KANAL D

10 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

HERCAİ 44. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Azize'nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüzedir. Miran'ın uçurumdan düştüğünü gören Reyyan, bir an bile tereddüt etmeden sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar. Reyyan, Miran'ı kıyaya çıkarır ancak Miran'ın durumu kritiktir. Bir yandan peşlerinde kimin olduğunu anlamaya çalışan Reyyan, diğer yandan sevdiğini hayatta tutmak için var gücüyle çabalar. Miran'ı ailesi ve evlatları için tehdit olarak gören Cihan ise Reyyan'ın Miran'la kaçtığını düşünür. Bunun üzerine tüm köprüleri yakan ve her şeyi göze alan Cihan, Reyyan ve Miran'ın peşine düşer. Aslan, Azize'yle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaşırken Hazar ve Zehra'yı doğuma gitmek üzere çıktıkları yolda acı bir sürpriz beklemektedir.

BABİL 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan ile Ayşe arasındaki çekim giderek artarken, Egemen Eda’yı, İrfan’sız bir dünyaya ikna etmeye çalışıyor. İrfan’ın hapisten çıktığını öğrenen İlay, yüzleşme korkusu yaşarken, Eda İrfan’ın hiç beklemediği bir hamle yapıyor. Deniz ile arasına giren herkesi karşısına alan İrfan, Süleyman ve Egemen’e bir kez daha meydan okuyor.