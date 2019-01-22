Reyting sonuçları 23 Ocak çarşamba - Reytinglerde hangi dizi birinci oldu?

Reyting sonuçları merakla araştırılıyor. 23 Ocakreytingleri belli oldu mu? Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Jet sosyete mİ, Sen Anlat Karadeniz mi, Diriliş Ertuğrul mu yoksa Çocuklar Duymasın dizisi mi reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merakla araştırılan 23 Ocak Çarşamba reyting sonuçları..

23 OCAK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

23 Ocak reyting sonuçlarını 24 Ocak sabahı 10:30'da açıklandı. ABC. TOTAL ve AB kategorileri ile haberimizden öğrenebileceksiniz..

ÇOCUKLAR DUYMASIN'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Çocuklar Duymasın 65. Bölüm Fragmanı yayında! Haluk ve Meltem video kanalı açmaya karar verince olanlar oluyor!

Çocuklar Duymasın 65. yeni bölüm fragmanında Haluk, Meltem'e çektikleri videoları yayınlayacakları bir kanal açmak istediğini söylüyor. Meltem'in küçük şaşkınlık krizinin ardından Emine'nin de yardımlarıyla videolar çekmeye başlıyorlar. Haluk ve Meltem'in videolar için buldukları konseptler eğlenceli anlara sahne oluyor. Meltem, Haluk'tan videolar için bıyıklarını kesmesini istiyor. Haluk bunun üzerine çılgına dönüyor!

Öte yandan Gönül, Tuna'nın gizlediği bir konuyu öğrenmeye çalışıyor. Tuna ise gizlemek için elinden geleni yapsa da başarılı olamıyor. Aynı zamanda Gönül, taşınacağı için üzgündür. Haluk ve Meltem ise bu duruma en az onlar kadar üzülür. Peki, Gönül ve Tuna gidecek mi?

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sen Anlat Karadeniz 36.Bölüm