Reyting sonuçları 23 Ocak çarşamba - Reytinglerde hangi dizi birinci oldu?
Reyting sonuçları merakla araştırılıyor. 23 OcakÇarşamba çarşamba günü reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Jet sosyete mİ, Sen Anlat Karadeniz mi, Diriliş Ertuğrul mu yoksa Çocuklar Duymasın dizisi mi reyting sonuçlarında birinci oldu? 23 Ocak çarşamba reyting sonuçları haberimizde..
Reyting sonuçları merakla araştırılıyor. 23 Ocakreytingleri belli oldu mu? Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Jet sosyete mİ, Sen Anlat Karadeniz mi, Diriliş Ertuğrul mu yoksa Çocuklar Duymasın dizisi mi reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merakla araştırılan 23 Ocak Çarşamba reyting sonuçları..
23 OCAK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?
23 Ocak reyting sonuçlarını 24 Ocak sabahı 10:30'da açıklandı. ABC. TOTAL ve AB kategorileri ile haberimizden öğrenebileceksiniz..
ÇOCUKLAR DUYMASIN'DA BU HAFTA NELER OLDU?
Çocuklar Duymasın 65. Bölüm Fragmanı yayında! Haluk ve Meltem video kanalı açmaya karar verince olanlar oluyor!
Çocuklar Duymasın 65. yeni bölüm fragmanında Haluk, Meltem'e çektikleri videoları yayınlayacakları bir kanal açmak istediğini söylüyor. Meltem'in küçük şaşkınlık krizinin ardından Emine'nin de yardımlarıyla videolar çekmeye başlıyorlar. Haluk ve Meltem'in videolar için buldukları konseptler eğlenceli anlara sahne oluyor. Meltem, Haluk'tan videolar için bıyıklarını kesmesini istiyor. Haluk bunun üzerine çılgına dönüyor!
Öte yandan Gönül, Tuna'nın gizlediği bir konuyu öğrenmeye çalışıyor. Tuna ise gizlemek için elinden geleni yapsa da başarılı olamıyor. Aynı zamanda Gönül, taşınacağı için üzgündür. Haluk ve Meltem ise bu duruma en az onlar kadar üzülür. Peki, Gönül ve Tuna gidecek mi?
SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sen Anlat Karadeniz 36.Bölüm
Kadınlar pes mi ediyor?
Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?
DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ertuğrul kendini Dragos olarak tanıtan komutana haddini bildiriyor. Ve kalede Dragos da onları dinlerken önemli bir teklifte bulunuyor. Moğollar’a giden vergileri beraber ele geçirmeyi teklif ediyor. Hem servete kavuşacaklarını hem de Emir Bahattin’in öleceğini söylüyor. Ertuğrul yarı yarıya ganimeti bölüşmeyi teklif ediyor. Oyununu oynayan Ertuğrul gidiyor. Dragos saklandığı yerden çıkıyor. Dragos komutanını Ertuğrul’un önünde ezildiği için azarlıyor. Ardından Mikis’in köstebek olduğunun ortaya çıktığını söylerek öldürülmesini emredir. Ertuğrul’un teklifi Dragos’un iştahını kabartıyor. Bu işin için de bir iş olabileceğini de söylüyor. Ama teklif o kadar büyük ki Dragos kumar oynamak istiyor
“ERTUĞRUL BİZİM İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ”
Sırma, İlbilge ile Beybolat’a kavuşuyor. Beybolat ve İlbilge Ertuğru’un müthiş oyunundan söz ediyor. Ayrıca kendini de feda ettiğini anlatıyor. Sırma da Ertuğrul için endişeleniyor. Turgut Alp, Ertuğrul’un sağ salim o kaleden çıkacağını söylüyor.
Komutan, Ertuğrul’un yanına gidip teklifi kabul ettiğini söylüyor. Ertuğrul’u tehdit etmeyi de ihmal etmiyor. Ertuğrul da ondan geri kalmıyor ve dersini veren bir konuşma yapıyor. Ertuğrul başı dik yürüyerek kaleden çıkıyor
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