Reyting sonuçları 25 Ekim Pazar - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Pazar akşamı en çok hangi dizi izlendi? 25 Ekim Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Öğretmen mi, Maria ile Mustafa mı, Menajerimi Ara mı, Arıza mı? reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 25 Ekim Pazar reyting sonuçları..

25 EKİM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

25 Ekim Pazar reyting sonuçları 25 Ekim Pazar sabahı 10:30'da açıklanır açıklanmaz haberimizden erişebilirsiniz. ABC. TOTAL ve AB kategorileri ile haberimizden öğrenebileceksiniz..

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kıraç, gerçekleri açıklayıp Dicle’nin aklanmasını sağlar ancak Beren’le ilgili verdiği karar ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Ajanstan bir haberin daha sızmasıyla içerideki muhbir bir kez daha gerilimlere yol açar. Feris işiyle ilgili sürpriz bir krizin içine düşerken, Kıraç ise oyuncusu Buse’yi ‘Peri Masalım’ kadrosuna sokabilmek için her yolu dener. Çınar’la dışarı çıkacağı için heyecanla bekleyen Jülide bir sürprizle karşılaşır.

Beren’in yalanından sonra aralarında soğuk rüzgarlar esen Barış ve Dicle her şeyi tatlıya bağlamışken, Emir’in yaptığı hamle Barış’ın duygularının karışmasına neden olur. Dicle’nin büyük sırrını bilen gizemli bir kişi yapacağı hamle ile Dicle’yi çok zor bir durumda bırakır.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Avcı”nın Taner olduğunun ortaya çıkması sınıfta büyük bir ayrım yaratmış, Taner’den yardım ve iyilik görmüş olan öğrenciler ile Akif’e inanan öğrenciler arasında çatışma başlamıştır.

Akif hem ikiye bölünmüş olan sınıfını hem de kamuoyunu gerçeklere ikna edebilmek için Taner’le yüzleşmeye karar verir.

Fakat ortaya çıkacak gerçekler Akif’i bile sarsacaktır.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 7. Bölümünde Salman’ın karşısında güç durumda kalan Ali Rıza ve Haşmet’i, Burak yaptığıyla şaşırtır. Ali Rıza ise gerçekleşmeyen sevkiyatın sorumlusu olarak Burak’ı görmektedir. Ali Rıza ilk olarak Burak’ın depodan silahları nasıl çaldığının peşine düşer. Burak ise konsorsiyum toplantısında vadettikleriyle dikkatleri üzerine çeker ve Burak için konsorsiyum da koltuk sahibi olma şansı doğar. Ali Rıza ise Burak’ın sakladığı silahların peşine düşer ve sonunda silahlara ulaşır. Ama Burak’ın da Ali Rıza için hazırladığı acımasız bir sürprizi vardır.

Arıza son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.