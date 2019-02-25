Reyting sonuçları 25 Şubat Pazartesi- Reytinglerde hangi dizi birinci oldu?

AB, TOTAL ve ABC1 kategorilerinde reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Peki 25 Şubat Pazartesi günü reytinglerde en çok hangi dizi izlendi? Çukur mu, Söz mü, Yasak Elma mı, O Ses Türkiye mi reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merakla beklenen 25 Şubat Pazartesi reyting sonuçları..

25 ŞUBAT PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?



25 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahsun’un beklenmedik bir anda Sultan’ın açtığı aşevine gelmesi Çukur’dakileri deliye döndürecek. Ancak Sultan’ın, Mahsun karşısındaki tavrı herkes için şoke edici olacak. Uluç’un kızı Damla’nın yolu Koçovalılar ile kesişecek. Cumali ile aralarındaki inatlaşma ekran başındakilerde heyecan yaratacak. Büyük çatışmaların olacağı bol aksiyonlu bu bölümde, sürpriz bir isim Çukur’a veda edecek.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Peşindeki kaçan Nazlı, sığındığı kişinin kim olduğundan habersizdir. İçine düştüğü zor durumun farkına vardığında ise asıl tehlikeyle yüzleşecektir.

Dragan, Karabatak ile alakalı planlarını sürdürürken Yavuz Dragan’ın hain planının peşine düşmüştür bile. Sami’nin boş durmayıp bu planda Dragan’a yardım ettiğini öğrendiği an ise Sami için yolun sonu gözükmüştür.