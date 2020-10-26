Reyting sonuçları 27 Ekim Pazartesi - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Pazartesi akşamı en çok hangi dizi izlendi? 27 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Çukur mu, Yasak Elma mı, Sefirin Kızı mı? reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 27 Ekim Pazartesi reyting sonuçları..

27 EKİM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

27 Ekim Pazartesi reyting sonuçları 28 Ekim Salı sabahı 10:30'da açıklanır açıklanmaz haberimizden erişebilirsiniz. ABC. TOTAL ve AB kategorileri ile haberimizden öğrenebileceksiniz..

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, Çukur’u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur’u bulacak. Yamaç Cumali’yi aklamak için Arık’ın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim’in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak. Vartolu bir yandan Yamaç’a yardımcı olurken bir yandan da ailenin Yamaç’ı daha fazla suçlamaması için uğraşmaya devam edecek. Yamaç’ın Nedim’in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera merak uyandıracak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Menekşe’nin limonatasına koyduğu uyku ilacı yüzünden Melek’in kalbi durur. Nare ve Sancar, kızlarının acısıyla kenetlenirler. Nare kızı uçup gitmesin diye onun başucunda ellerini sıkı sıkı tutarken, Sancar camiye gidip Allah’a yalvarır ve bir adak adar. Eğer kızı yaşarsa, Alacakuş’la yavrusunu uçup gitmeleri için serbest bırakacaktır. Menekşe konağın içinde hapis kalan Akın’ı dışarıya çıkarmaya çalışırken, Gülsiye’ye yakalanır. Kahraman, çocuk kaçırmaya kalkıştıkları için onlara çok sinirlenir ama yine de onları kurtarmak için bir plan yapar. Lakin, bu sefer Kahraman da Sancar’ın kurduğu çok büyük bir tuzağın içine çekilmiştir. Melek’in hayatıyla sınanan Sancar ve Gediz, bir günlüğüne düşmanlıklarına ara verirler ve sadıçlıklarının ilk yıllarındaki kanunsuz günlerine geri dönerler. Acı, eski sadıçları bir günlüğüne de olsa birleştirmiştir ve Melek’in kalbini durduranların kalplerini söküp çıkarmadan durmayacaklardır.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Yıldız'ın arasındaki gerginlik herkese sıçramaya başlamışken, Şahika, Yıldız'la yakınlık kurma çabasına girer. Asuman, Halit ve Yıldız'ın bir aksilik olmadan evlenmeleri için elinden geleni yapıyordur. Ancak kimsenin bilmediği, Halit'in bambaşka bir planının olduğudur.