Reyting sonuçları 27 Ekim Salı - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Salı akşamı en çok hangi dizi izlendi? 27 Ekim Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Masumlar Apartmanı, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilen 27 Ekim Salı reyting sonuçları..

27 EKİM SALI REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

27 Ekim 2020 Salı günü geçen hafta da olduğu gibi reytinglerde Masumlar Apartmanı 1. sıradaki yerini korurken Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci sırada yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 BARAJ FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - MASUMLAR APARTMANI

2 - EDHO

3 - MASUMLAR APARTMANI (ÖZET)

4 - MASTERCHEF TÜRKİYE

5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER