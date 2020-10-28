Reyting sonuçları 28 Ekim Çarşamba - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Çarşamba akşamı en çok hangi dizi izlendi? 28 Ekim Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev kaderindir, Sen Çal Kapımı, reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilen 28 Ekim Çarşamba reyting sonuçları..

28 EKİM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

28 Ekim Çarşamba günü reyting sonuçlarını 29 Ekim Perşembe günü 10.30 itibariyle açıklandı

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - KURULUŞ OSMAN

2 - SADAKATSİZ

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - KURULUŞ OSMAN (ÖZET)

5 - SADAKATSİZ (ÖZET)

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - SADAKATSİZ

2 - KURULUŞ OSMAN

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - SADAKATSİZ (ÖZET)

5 - DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan'a gelen telefon, ihaneti bir kez daha gözler önüne serdi.Volkan'ın annesinin vefat haberini alan Derin, onun yanına gitti. Geç saatte Volkan'ın yanına gelerek, onu teselli etmek istedi.



Ondan gelen telefonla evden ayrılan Volkan, Asya'nın radarına takıldı Asya, onu takip etti. Yolun sonunda ise Derin'in arabasında Volkan'la ikisini samimi bir şekilde gördü.

İhanet artık Asya için dayanılmaz bir noktaya gelse de güçlü durmaya çalışan Asya'nın bundan sonraki hamlesi merak konusu.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeynep iş yerinde yakaladığı ikinci şansın sevincini yaşayamadan yine Mehdi’nin başını belaya sokmasıyla sarsılır. Ama Mehdi’ye olan kızgınlığını ikinci plana atarak ailesi için elinden geleni yapmaktan da geri durmaz.

Emine içine düştüğü bunalımdan çıkmak için mücadele eder. En büyük desteği olan Sultan hem evini hem de dükkanı gözden çıkararak kızının o mahalleden kurtulması için büyük bir adım atar.

Burhan meselesiyle büyüyen tartışmaların dozu arttıkça başka konulara da sıçrar. Mehdi’nin öfkesi artık adım adım tüm hayatlarını ele geçirmeye başlar. Zeynep’in huzur bulduğu tek yer artık iş yeridir.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir. 'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.

Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?

