Reyting sonuçları 28 Ocak Pazartesi- Reytinglerde hangi dizi birinci oldu?

AB, TOTAL ve ABC1 kategorilerinde reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Peki 28 Ocak Pazartesi günü reytinglerde en çok hangi dizi izlendi? Çukur mu, Söz mü, Yasak Elma mı, O Ses Türkiye mi reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merakla beklenen 28 Ocak Pazartesi reyting sonuçları..

28 OCAK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

28 Ocak reyting sonuçları 29 Ocak Salı sabahı 10:30'da açıklanır açıklanmaz haberimizden erişebilirsiniz. ABC. TOTAL ve AB kategorileri ile haberimizden öğrenebileceksiniz..

28 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

28 Ocak Pazartesi günü reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Kıyasıya rekabetin olduğu dizilerde bu hafta hangi dizi birinci sıraya yerleşti?

ÇUKUR DİZİSİ 49. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 50. Bölüm Fragmanı yayında! Yaşam savaşı veren Yamaç’ın gözlerini açtığı heyecan dolu tanıtımda, oğlunun haberini vermek için sevinçle dışarı çıkan Sultan, Meliha ve İdris’i birlikte görünce şok yaşıyor. Yamaç’ın kendine gelmesiyle rahat bir nefes alan Selim, onu vuran kişinin peşine düşüyor. Yamaç’ın “Yüz tanıdık birinin yüzüydü. Bir dost yüzü, kardeş yüzü…” sözleriyle hainin içlerinden biri olduğunu öğrenen Selim şaşkınlığını gizleyemiyor. “Yamaç’ı kim vurdu?” sorusunun cevabını izleyiciler büyük bir merakla bekliyor.

SÖZ DİZİSİ 67. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

“Namlumuz namusumuz, vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.